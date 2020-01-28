УФАС оштрафовало "Макдоналдс" из-за соуса за шесть рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу оштрафовало дочернюю компанию сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс» на 110 тысяч рублей, сообщили в УФАС.

Поводом стало заявление гражданина. Он пожаловался на то, что в обеде «МакКомбо Чикен Макнаггетс 6 шт» ему не дали обещанный в рекламе соус, предложив вместо этого купить его за шесть рублей.

Произошедшее УФАС сочло нарушение ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе. ООО «СРП» должно заплатить штраф согласно ч. 1 ст. 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе).