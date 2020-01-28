Правительство Мурманской области проверяют из-за угроз взрыва

Здание правительства Мурманской области и арбитражного суда региона проверяют из-за полученных угроз о якобы заложенных бомбах, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Это не первый раз, когда эти объекты пришлось проверять из-за подобных сообщений. На прошлой неделе их также обследовали из-за анонимных сообщений о минировании, тревога оказалась ложной.

Каждый день в разных регионах России эвакуируют ряд объектов из-за угроз минирования. На протяжении двух месяцев вынуждены эвакуироваться суды Петербурга каждый будний день. Ранее ФСБ сообщила о блокировке почтового сервиса Startmail.com, с которого рассылали письма, однако отправители находят другие варианты для отправки угроз.

Автор писем, которые регулярно получают объекты в Петербурге, постоянно упоминает бизнесмена Константина Малофеева. Он требует от него перечислить 120 биткоинов, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.