Россияне устали от милитаристского уклона Дня Победы

Согласно проведенному НИУ ВШЭ социологическому изысканию, опрошенные специалистами россияне признались, что их начал смущать чрезмерный милитаристский уклон и пафосность событий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Про опрос поведал "Коммерсант".

Несмотря ни на что, граждане России считают 9 мая важным днем: он объединяет и вызывает эмоции "и радость, и горе", "праздник со слезами на глазах". Однако излишнее рвение некоторых своих соотечественников многие стали воспринимать уже как моветон. В частности, это касается наклеивания на авто стикеров "1941-1945, можем повторить" или "На Берлин!". Других респондентов раздражает засилье георгиевских ленточек.

В традиционном порядке праздника участников опроса не устраивает милитаристский уклон и помпезность проводимых мероприятий. Проректор ВШЭ Валерия Касамара полагает, что через некоторое время властям предстоит задуматься над переосмыслением празднования Дня Победы - в том числе, из-за "подрастающего поколения пацифистов".