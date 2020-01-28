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15:15

МВД не нашло угроз в посланиях сотрудника ФСИН журналистке, написавшей о пытках в ИК-9 Карелии

фото ЗакС политика МВД не нашло угроз в посланиях сотрудника ФСИН журналистке, написавшей о пытках в ИК-9 Карелии

​Управление МВД по Карелии не стало возбуждать уголовное дело по заявлению корреспондентки "Медиазоны" Аллы Константиновой, которой писал недвусмысленные послания сотрудник местной ИК-9 Игорь Тузов.

Полицейские уверены, что в материале проверки отсутствуют достаточно объективные данные, которые подпадали бы под действие статьи об угрозе убийством (ч. 2 ст. 119 УК).

После того, как на "Медиазоне" вышел текст Константиновой об избиениях зэков в ИК-9, ей в личном сообщении "ВКонтакте" написал Тузов: девушка попыталась узнать у него о порядках в колонии, однако он отказался делится с ней какой-либо информацией, пригрозив, что если это продолжится, журналистке окажут визит некие "люди в черном".

Позднее в региональном ФСИН пообещали провести собственную проверку действий Тузова, однако до сих пор о результатах изыскания ведомства ничего не известно.

После публикации заметки начальник ИК-9 назвал статью клеветой и обратился с заявлением в Следственный комитет, однако ведомство не нашло ничего предосудительного в материале.

Напомним, в прошлом году "Медиазона" выпустила материал, в котором рассказывалось об ужасных пытках, якобы применяемых к заключенным ИК-9. Например, арестант по имени Сергей Тарасов поведал журналистам, что его сокамерника Рахматжона Рахматова избили из-за отказа прервать намаз, после чего он скончался от полученных травм в больнице. Не остался без "внимания" работников пенитенциарной системы и сам Тарасов. По его утверждению, после смерти Рахманова ему пробили голову и выбили зубы. Сотрудники ИК прыгали на нем, вставая ногами на горло. Однажды после побоев его заставили сесть на корточки, за колени положили лом, руки завели за него и пристегнули к предмету наручниками, после чего подвесили, положив один конец лома на стул, а другой - на подоконник.

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