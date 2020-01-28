Суд отклонил апелляцию заводящего фанатов "Спартака" на запрет посещать футбол

Горсуд Петербурга отклонил жалобу фаната «Спартака» Валерия Бевза на запрет на посещение футбольных матчей в течение полутора лет, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Бевза отстранили от посещения матчей, составив на него протокол по ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях). Поводом стало скандирование нецензурной кричалки в адрес футболиста Артема Дзюбы во время матча «Зенит» - «Спартак» 1 декабря 2019 года. В разговоре с РИА «Новости» болельщик заявил, что его лишают части жизни без доказательств вины.

«Я сообщил на суде, что это [скандирование] было стихийным. Оно началось после того, как Артем забил гол. У болельщиков "Спартака" к нему давняя неприязнь. Дзюба - воспитанник "Спартака", он очень некрасиво уходил из клуба. К нему сложилось негативное отношение. Трибуна просто отреагировала на его гол в ворота нашей команды», - пояснил Бевз.

Бевз, известный под прозвищем «Амиго», - заводящий фан-клуба «Спартака».

1 декабря, в день матча «Зенит» – «Спартак», в Петербурге массово задерживали фанатов московской команды – якобы из-за того, что они ругались матом. Источники сообщали, что задерживали людей с московской пропиской, им вменяли мелкое хулиганство, хотя они «вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий». В итоге суды оштрафовали 20 человек и арестовали на 15 суток троих болельщиков «Спартака».

Фанаты «Спартака» на протяжении многих месяцев конфликтуют с Дзюбой. Они резко отрицательно отнеслись к его переходу в «Зенит» и на матчах регулярно скандировали нецензурные кричалки. В ноябре 2019 года конфликт обострился после матча сборных России и Сан-Марино, когда часть российских фанатов снова зарядила нецензурное скандирование о Дзюбе. Сообщалось, что Дзюба пожаловался на оскорбления президенту РПЛ Сергею Прядкину.

6 декабря во время матча «Зенита» с «Динамо» болельщики обеих команд на 41-й минуте покинули трибуны «Газпром-арены», оставив их практически пустыми. Акцию поддержали также фанаты «Локомотива» и «Арсенала», покинувшие стадион в Туле.