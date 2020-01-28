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16:31

Прожиточный минимум петербуржцев вырастет на 34 рубля

фото ЗакС политика Прожиточный минимум петербуржцев вырастет на 34 рубля

Комитет по социальной политике Петербурга отправил на антикоррупционную экспертизу проект постановления об установлении прожиточного минимума за IV квартал 2019 года. В расчете на душу населения прожиточный минимум составил  11 499 рублей и 70 копеек. В третьем квартале этот показатель удерживался на планке в 11 465 рублей и 30 копеек. 

Для трудоспособного населения прожиточный минимум поднимется до 12 622 рублей 10 копеек (+37,80),  для пенсионеров – 9 331  рубль и 70 копеек (+27,90), для детей – 11 209 рублей и 70 копеек (+33,50).

Таким образом за год с IV квартала 2018 года величина прожиточного минимума в Петербурге выросла в расчете на душу населения на 444 рубля и 50 копеек. 

Минимальный размер оплаты труда в Петербурге в 2020 году составляет 19 тысяч рублей. 

 

 

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