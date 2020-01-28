Беглов попрекнул чиновников темпами строительства во время войны, говоря о школах

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании Смольного раскритиковал строительство двух путепроводов – Лиговского и Гореловского – попрекнув чиновников темпами строительства «Дороги Победы» в годы Великой Отечественой войны, передает MR7.

‘Беглов подчеркнул, что строительство путепроводов – большая проблема, которую нужно решить как можно скорее. Также он призвал чиновников быть внимательными при заключении контрактов на строительство социальных объектов и заявил, что «жуликов нужно гнать из города».

В пример чиновникам Беглов поставил строительство временной железнодорожной линии «Дорога Победы» в 1943 году, которую построили во время прорыва блокады Ленинграда.

«За 17 дней в болоте, через Неву, железнодорожная ветка протяженностью в 33 километра… А мы не можем детский сад построить и школу», - сказал Беглов.

Эту дорогу называли «коридором смерти», поскольку она находилась вблизи немецких артиллерийских позиций. Точное число погибших при ее строительстве и эксплуатации до сих пор неясно. Возглавляший строительство дороги Иван Зубков, начальник Строительства №5 НКПС (предшественник ОАО «Метростроя») погиб в 1944 году, когда был сбит самолет, на борту которого он находился.

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