Общественные деятели призвали Беглова найти Агапитовой работу в сфере защиты прав детей

Общественные деятели обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с открытым письмом, в котором призвали сделать все, чтобы уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова продолжила работать в сфере защиты прав детей.

Агапитова за 10 лет работы на посту детского омбудсмена внесла большой вклад в развитие института уполомоченных по правам ребенка, ии работа может служить образцом для других регионов, считают авторы обращения. Агапитова «всегда реагирует на каждый конкретный случай», попавший в поле зрения детского омбудсмена, и «принимает всё возможное для защиты и оказания помощи ребёнку и его семье».

«Благодаря высокому профессионализму, неравнодушной позиции, личной мудрости и пониманию потребностей детей Светлана Юрьевна приобрела неоспоримый авторитет у профессионального и родительского сообщества. Результатом её работы также является уважение горожан к институту уполномоченного по правам ребёнка. Все знают, что Светлана Юрьевна откликается на детскую беду в любое время. Просим Вас приложить все усилия, чтобы найти применение колоссальному опыту Агапитовой и дать ей возможность продолжить работать в сфере защиты прав детей», - заявили авторы письма.

Они подчеркнули, что Петербург «не имеет права потерять чиновника такого уровня компетенции».

В общей сложности под письмом – четыре десятка подписей. Среди подписавшихся – руководители петербургских общественных движений, благотворительных фондов, журналисты, медики, муниципальные депутаты.

В скором времени Агапитова уйдет с поста детского омбудсмена Петербурга, поскольку истек ее второй пятилетний срок нахождения на должности. Беглов предложил на ее замену вице-губернатора Анну Митянину. Среди ее «конкуренток» - сотрудница ЗакСа Юлия Шик, бывший депутат МО «Литейный округ» Екатерина Лебедева и ветеран труда Ирина Аристова.

Ранее в юридическом управлении ЗакСа не признали кандидатуру Митяниной соответствующей требованиям из-за отсутствия личных подписей на двух документах, декларации о доходах и подтверждений о наличии «знания в области проблем детства и опыта защиты прав ребенка». Сама Митянина отнеслась к этому спокойно, назвав происходящее рабочим процессом.

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