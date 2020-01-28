Силовики приходили с обысками к петербургским антифашистам

Днем 28 января представители силовых структур обыскали квартиры антифашистов Дениса Герасимова, Артема Михина и Андрея Фаццари: молодых людей подозревают в причастности к преступлениям, совершенным на почве расовой ненависти. Про оперативные мероприятия рассказал в беседе с "Северо-Запад. МБХ медиа" их знакомый Вячеслав Лукичев.

Насколько ему известно, юношей заподозрили в грабеже и убийстве приезжего, которое произошло 11 ноября 2019 года. По словам Лукичева, всех хотят привлечь к ответственности якобы ввиду их принадлежности к субкультурам - панкам и скинхедам-антифашистам. Во время допроса, который проходил в отделе СК по Красногвардейскому району, у всех сфотографировали татуировки.

Молодые люди проходят в статусе свидетелей. По информации Лукичева, ранее Герасимова, Михина и Фаццари уже задерживали за хулиганство, однако состава преступления полицейские так и не нашли, поэтому всех из отдела отпустили.