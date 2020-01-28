В Ростовской области убили депутата ЗакСа и его супругу

Депутат Заксобрания Ростовской области Андрей Алабушев и его жена найдены мертвыми в своем доме, информация об их смерти подтверждается на сайте регионального парламента.

По данным «Интерфакса», их нашли с огнестрельными ранениями на телах. По предварительной информации, их застрелили из неустановленного оружия, утверждает источник. При этом Baza сообщает о наличии у обоих рубленных ран.

Алабушев был депутатом ЗакСа Ростовской области от «Единой России». Также он был директором «Всероссийского научно-исследовательский института зерновых культур имени Калиниченко». Ему было 64 года.