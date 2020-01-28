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18:43

Велосообщество Петербурга отстояло велодорожку на набережной Фонтанки

фото ЗакС политика Велосообщество Петербурга отстояло велодорожку на набережной Фонтанки

Велосипедная полоса на набережной реки Фонтанки ликвидирована не будет, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Такое решение приняли в ходе рабочей встречи, состоявшейся 28 января в городском центре управления парковками. В совещании приняли участие представители центра, КРТИ, депутаты муниципальных советов Центрального и Адмиралтейского районов, а также делегаты от петербургского велосообщества.

За ликвидацию полосы ратовала глава МО «Сенной округ» Наталия Астахова.  Выделенную в этом месте дорожку она считает невостребованной и небезопасной. В ходе рабочей встречи глава муниципалитета подчеркнула, что «местные жители выступают против данной велополосы», рассказали в КРТИ.

С просьбой сохранить дорожку обратились представители муниципальных советов Литейного и Дворцового округов, а также глава МО «Екатерингфский» Олег Смакотин.

«Позиция против велополосы не была поддержана ни экспертами, ни общественными организациями, ни муниципальными депутатами. В результате дискуссии были подняты вопрос о том, что развитие велоинфраструктуры это важно, и необходимо делать связанную сеть велодорожек. А уже построенные велополосы надо делать безопаснее за счет отделения от проезжей части и снижения скоростного режима», - написал по итогам встречи депутат МО «Дворцовый округ» Андрей Моисейкин.

В КРТИ сообщили о принятом решении проводить регулярные расширенные общественные обсуждения по трассировкам и проектам размещения велосипедных маршрутов.


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