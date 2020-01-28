В Белоруссии неожиданно исчезли директора всех сахарных заводов

В Белоруссии не могут отыскать директоров всех четырех действующих заводов по производству сахара - Городейского, Слуцкого, Жабинковского и Скидельского, информирует Tut.by.

Начальник Городейского комбината Михаил Криштапович последний раз был замечен на борту самолета, следовавшего из Минска в Мюнхен. Судно, впрочем, развернули - и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Руководитель Слуцкого завода "улетел в отпуск", глава Скидельского Дмитрий Егоров "уехал в Минск", а Жабинковского Виктор Миронов отсутствует на рабочем месте.

По словам источников Tut.by, Комитет государственной безопасности Белоруссии возбудил уголовное дело, которое именуют "сахарным": в его рамках якобы уже задержаны 11 человек. Кто они - неизвестно.

Власти страны пока ситуацию никак не прокомментировали.