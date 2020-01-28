МО "Сергиевское" готово потратить 17 млн рублей на три концерта

Администрация МО "Сергиевское" 28 января опубликовала извещение о конкурсе на право организовать три концерта для жителей муниципалитета. Начальная цена контракта - 17 млн рублей.

В техническом задании указано, что первое мероприятие должно состояться 18 июля на закрытой концертной площадке вместимостью 3700 человек. Ожидаются выступления хора православного монастыря, оперного артиста, коллектива, играющего музыку "в стиле классический кроссовер" на русских народных инструментах, исполнителя романсов, неназванного финалиста телевизионного проекта, звезды эстрады и фольклорного танцевального ансамбля.

На концерте в честь Дня народного единства жителей "Сергиевского" порадует вокалист-лауреат международных конкурсов, камерный хор, оркестр, артист разговорного жанра, детский коллектив кавказских танцев, фольклорный танцевальный ансамбль и эстрадный исполнитель, обладающий наградой "Золотой граммофон".

На празднике в честь Дня Героев Отечества кроме различных артистов с вокальными и танцевальными номерами выступит воздушный гимнаст и советская и/или российская актриса театра и кино.

Для каждого праздника муниципалитет заказывает по 3000 афиш. При этом на концерты смогут попасть от 3700 до 6000 жителей "Сергиевского".

Отметим, среди депутатов нынешнего созыва МО "Сергиевское" есть финалистка телевизионного проекта "Фабрика звезд" - певица Юлия Михальчик. Всего в совете 20 депутатов: семь самовыдвиженцев и 13 представителей "Единой России".