КРТИ подал на "Метрострой" в суд из-за гарантийных работ на "Спортивной"

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры обратился с иском в Арбитраж Петербурга: ведомство требует, чтобы компания выполнила свои гарантийные обязательства по ремонту второго выхода на станции "Спортивной".

"Причина иска в том, что компания не исполняет гарантийные обязательства в рамках контракта по строительству второго выхода станции метро «Спортивная»", - частично пояснили ситуацию в КРТИ. Какого именно плана должны быть проведены работы, в комитете и в "Метрострое" не сообщили.

Второй выход "Спортивной", расположенный на Васильевском острове, открыли в конце мая 2015 года. Впрочем, в дальнейшем обнажили его существенные изъяны - стали протекать крыши павильонов и перестали работать эскалаторы.