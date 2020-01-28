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20:00

Покинувший правительство Мутко станет гендиректором "Дом.РФ"

фото ЗакС политика Покинувший правительство Мутко станет гендиректором "Дом.РФ"

Бывший вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, курировавший вопросы строительства и регионального развития, назначен на должность генерального директора АО "Дом.РФ", пишут "Ведомости" и "Коммерсант", ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что нынешний глава компании Александр Плутник покинет её.

Напомним, нынешний российский премьер Михаил Мишустин не взял Мутко в состав обновленного кабмина. До того, как стать вице-премьером в правительстве, руководимым Дмитрием Медведевым, чиновник был министром спорта.

Добавим, в рамках нацпроекта "Дом.РФ" отвечает за привлечение инвестиций в отрасль жилищного строительства, повышение качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения квартир, в том числе с использованием ипотеки, формирование цивилизованного рынка аренды и развитие комфортной городской среды. 

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