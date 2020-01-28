В МИД РФ отчитали посла Японии из-за токийской выставки о Курилах

Советника-посланника посольства Японии в Москве вызывали для серьёзной дискуссии в МИД РФ: поводом для недовольства его российских коллег стала посвященная Курильским островам выставка, открывшаяся некоторое время назад в Токио, извещает ТАСС.

Речь идет об экспозиции, именуемой "Территория и суверенитет". По мнению российских дипломатов, на выставке присутствуют "пропагандистские материалы", которые якобы подтверждают притязания Японии на нескольких спорных островов Курильской гряды.

"Видим в этом также очередное свидетельство нежелания японских партнеров признать в полном объеме итоги Второй мировой войны", - поделились в министерстве.

Напомним, Россия и Япония дискутируют о принадлежности четырех Курильских островов с середины XX века. Возможность беспрепятственной передачи японскому соседу южных и самых маленьких островов гряды - Шикотана и Хабомаи - зафиксирована в советско-японской декларации 1956-го года.

В прошлом году Владимир Путин встречался с японским премьер-министром, однако каких-либо ощутимых последствий их дискуссия не имела.