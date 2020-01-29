Новый министр связи предложил открыть силовикам доступ к персональным данным россиян

Новый министр связи Максут Шадаев предложил дать уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, доступ к разным типам данных россиян онлайн, пишут «Ведомости».

Предложение Шадаев озвучил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика», на которой он представлял стратегию развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса и государства. В заседании участвовали чиновники из профильных ведомств, комитетов Госдумы, представители госкорпораций, , IT-компаний и экспертного сообщества. Каких именно – не уточняется.

Министр предлагает к 2024 году дать оперативникам доступ к таким данным россиян, как госданные, данные банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Пока для доступа к такой информации требуется решение суда.

Также Шадаев предложил сократить до трех часов в год время, которое россияне тратят на общение с органами власти. По его задумке, к 2024 году каждый гражданин получит доступ ко всем данным о себе, которые есть у властей. Сделать это можно будет в личном кабинете на портале госуслуг.

Шадаев был назначен министром связи после смены кабинета министров, когда премьер-министром стал Михаил Мишустин. До этого он занимал должность вице-президента Ростелекома. Его заместителем стала сенатор Людмила Бокова – соавтор ряда законопроектов Андрея Клишаса, в том числе – об изоляции рунета.