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11:28

Павловский: Повторяющаяся повестка ФБК деморализует

фото ЗакС политика Павловский: Повторяющаяся повестка ФБК деморализует

Политолог Глеб Павловский высказался о деятельности Фонда борьбы с коррупцией, ведущейся в последние месяцы. Признавая вклад Алексея Навального в оппозиционное движение, аналитик признался, что узкая специализация его команды на богатствах крупных и не очень чиновников стала идти ФБК во вред: граждане "перекормлены" однотипными расследованиями, которые из откровения превратились в рутину.

"Это им не нравится, безусловно, но они не готовы присоединиться к призыву Навального не обращать внимания ни на что вообще, кроме этой информации о коррупции или, как он выразился (он или Волков) — профессионально ненавидеть. Довольно скучное занятие, я вам скажу, и оно тоже деморализует. Люди не готовы непрерывно ненавидеть", - рассудил эксперт в интервью "Эху Москвы".

По его словам, не в плюс Навальному играет также его не совсем внятная, размытая позиция по поправкам в Конституцию: Павловскому представляется непоследовательным многолетнее участие политика в митингах за права и свободы человека и вместе с ним внезапный призыв не защищать "омерзительную" Конституцию в связи с вносимыми в нее изменениями.

Отметим, что новейшее расследование ФБК вышло накануне, 28 января, и было целиком посвящено состоянию нового премьера Михаила Мишустина, который, как утверждают авторы, "засекретил" принадлежащие ему миллиарды рублей.

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