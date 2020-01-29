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14:37

В Ленобласти назначили зампреда правительства по безопасности

фото ЗакС политика В Ленобласти назначили зампреда правительства по безопасности

52-летний генерал-майор полиции Михаил Ильин стал заместителем председателя правительства Ленинградской области, ответственным за безопасность, сообщает сайт администрации региона. Назначенец родом из Ленинграда.

"Известный нам всем человек, 32 года отработал в органах внутренних дел, имеет государственные награды за работу и поощрения", - охарактеризовал его кандидатуру губернатор Александр Дрозденко, выступая перед депутатами областного ЗакСа.

Депутаты, в свою очередь, выбор Дрозденко одобрили.

Ильину будут подведомственны комитет правопорядка и безопасности, комитет государственного экологического надзора, комитет госжилнадзора и контроля, комитет по физической культуре и спорту и управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами.

На сайте правительства в связи с назначением Ильина утверждается, что теперь безопасность Ленинградской области точно под контролем.

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