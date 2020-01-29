Суд запросил документы МО №72 по иску об оспаривании назначении главы МА

Фрунзенский районный суд по делу об оспаривании назначения главой местной администрации МО №72 Ольги Татищевой запросил протокол конкурсной комиссии о ее избрании, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Решение принято на заседании суда 29 января по ходатайству стороны истца - муниципального депутата от «Единой России» в МО №72 и бывшего сотрудника местной администрации Игоря Артемьева.

Его представитель также попросил суд запросить заявление Артемьева на участие в конкурсе по выбору главы местной администрации. Это ходатайство судья также удовлетворила. При этом, представитель муниципалитета Алексей Березин напомнил, что Артемьеву отказали не из-за каких-либо недостатков в документах, а из-за того, что он является мундепом округа. Также суд по ходатайству Березина приобщил решение конкурсной комиссии об отказе Артемьеву, решение совета МО об объявлении конкурса с его условиями и другие документы.

Представитель муниципалитета заявил, что истец основывается только на федеральном законе о муниципальной службе. При этом, 67-ФЗ определяет, что мундеп не может занимать пост главы местной администрации, сообщил Березин. Он уточнил, что на этом основании комиссия и отказала Артемьеву. Председатель конкурсной комиссии и глава МО №72 Павел Швец также заявил, что комиссия отказала истцу на основании действующего законодательства.

Из-за запроса судом дополнительных документов рассмотрение дела отложено. Следующее заседание назначено на 5 февраля.

София Саттарова

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