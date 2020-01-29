Путин поручил свести к минимуму человеческие потери от коронавируса в РФ

Президент Владимир Путин на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса в России поручил минимизировать человеческие потери от распространения вызванной этим вирусом пневмонии, передает ТАСС.

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача - минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было», - сказал Путин.

Он отметил, что в вопросе распространения нового коронавируса важно, насколько власти готовы к «этому вызову». «Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы», - пояснил Путин, попросив присутствующих доложить ему о ситуации с противодействием вирусу в РФ.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в России до сих пор не выявлено ни одного случая заражения новым, ранее неизвестным коронавирусом. Первые случаи заболевания зафиксировали в Китае в декабре 2019 года.

По последним данным, всего инфицировано более 6,1 тысячи человек, умерли 132 человека. Подавляющее большинство зараженных – в Китае, случаи заболевания зарегистрированы и в других странах, в том числе – в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Тайланде, США, Франции и Германии.