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19:59

Депутат МО "Ульянка" обратился к властям в связи со смертельным ДТП в Сергиево

фото ЗакС политика Депутат МО "Ульянка" обратился к властям в связи со смертельным ДТП в Сергиево

Муниципальные депутаты юго-западных округов, продолжительное время борющиеся за безопасность на дорогах, выразили свое возмущение в связи со смертельным ДТП в Сергиево, где, по их мнению, давно существует острая необходимость в пешеходных переходах. Трагедия на перекрестке Волхонского шоссе и улицы Калинина унесла жизнь местной учительницы. К проблеме вновь привлекают внимание общества и властей Сергей и Ольга Крупко, депутаты МО «Ульянка» и МО «Константиновское» соответственно.

"Остаются нерешёнными вопросы: отсутствуют тротуары (на пр. Ленина он есть, но по нему едут машины), отсутствуют регулируемые и безопасные пешеходные переходы, отсутствуют ограничения скорости как для жилой зоны, отсутствуют ограничители высоты для защиты от въезда грузовых машин, отсутствуют лежачие полицейские, ГИБДД не проводят мероприятия по профилактике и предотвращению ДТП в Сергиево, не реагируют на жалобы жителей", - говорится в сообщении в социальных сетях.

Ранее Сергей и Ольга Крупко обращались с конкретными предложениями, указывая точные "проблемные" адреса, к губернатору Александр Беглов. Наболевшей теме они посвящали также одиночные пикеты на невском проспекте. Отмечается, что вопреки их недовольству и даже здравому смысла по проселочным дорогам, не сбавляя скорости, в буквальном смысле слова гоняют большегрузы.

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

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