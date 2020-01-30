"Яблочники" жалуются на нарушение их прав в новгородской думе

Депутат Анна Черепанова, представленные в Новгородской городской думе партией "Яблоко", недовольна ущемлением своих прав и жалуется, что ей не предоставляют слова в объеме, на который она считают себя вправе претендовать. Это побудило председателя партии Николая Рыбакова обратиться к спикеру регионального парламента Алексею Митюнову.

"Лишением слова фракции партии «Яблоко» и депутата А.Ф. Черепановой нарушено установленное Конституцией РФ право избирателей на осуществление местного самоуправления и отстаивание своих интересов через представителей, а также нарушены права партии «Яблоко» на свободное выражение независимой позиции общественного объединения", - гласит текст официального письма.

Рыбаков просит оппонента восстановить свою соратницу в правах и не допустить более инцидентов наподобие того, что послужил поводом для конфликта.

В свою очередь, члены новгородского "Яблока" выразили недоверие единороссу Митюнову, полагая, что его действия противоречат заложенным в Конституции основам права.