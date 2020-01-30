Власти Барнаула дают людям деньги за помощь в борьбе со снегом

Администрация Барнаула просит горожан подсобить коммунальным службам с уборкой города от выпавших осадков, так как ввиду непрекращающихся снегопадов своими силами у чиновников сделать это не получается.

"Мы не успеваем расчищать, потому что у нас снег вообще не прекращался. Сейчас зашел антициклон на четыре дня, но потом снова обещают снег и метель. Сложности везде по региону есть, в трех районах края введен режим ЧС", - рассказала о сложившейся ситуации руководительница пресс-службы администрации города Екатерина Андреева в беседе с изданием "Подъем".

Несколько дней назад власти опубликовали объявление, в котором просят горожан о помощи: с тех пор им поступило уже не менее 300 звонков. Желающим подработать "снегочистами" платят 88 рублей в час. Минимальный объем убранного должен составлять 1,5 тысячи квадратных метров за смену. Уборка включает в себя очистку пешеходных переходов, тротуаров и остановок. Смена - 8 часов.

Снегопады в Алтайском крае не прекращаются уже почти месяц. Десятки населенных пунктов остаются отрезанными от мира.