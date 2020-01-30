Псковские депутаты приняли новый "закон о тишине"

Депутаты Псковского областного собрания большинством голосов приняли новую версию "закона о тишине", регулирующего поведение граждан в ночное время, передает "Псковская лента новостей". В новой редакции нашлось место и послаблениям, и ужесточениям.

Так, если раньше шуметь в темное время суток нельзя было только в многоквартирных домах, то отныне норма действует и в отношении частных домов, и общественных мест.

Вместе с тем, сам по себе включенный после 21 часа домашний телевизор не нарушает принятых 30 января правил: их нарушает громкое включение музыки. Кроме того, из категории нарушений исчезло использование пиротехники на улице.