Систему теплоснабжения усовершенствуют в 56 петербургских домах

ГУП "ТЭК" объявило о модернизации систем теплоснабжения, которая должна затронуть 56 многоквартирных домов на территории шести районов, сообщает официальный сайт организации. Всего в этих домах живет примерно 23 тысячи петербуржцев, а обслуживает их 14 центральных тепловых пункта (ЦТП).

"По итогам проведенных конкурсов на реконструкцию центральных тепловых пунктов в 2020-2021 годах ГУП "ТЭК СПб" вложит в их модернизацию 486 млн рублей", - гласит текст сообщения.

По словам гендиректора предприятия Ивана Болтенкова, речь идет о "беспрецедентных объемах реконструкции энергоисточников".

Модернизация должна будет снизить расходы на теплоснабжение и полностью автоматизировать функционирование пунктов. Ожидается, что работы завершатся к 2022 году.