В России начал действовать закон, позволяющий охотиться с луком и арбалетом

В силу вступил федеральный закон, допускающий охоту на животных с использованием лука и арбалета, передает РИА "Новости". С 30 января эти два предмета квалифицируются как "гражданское охотничье оружие".

Для использования двух видов гражданского оружия по прямому назначению от россиянина требуется, помимо получения разрешения на его хранение и ношение, а также получения охотничьего билета, обязательно зарегистрировать его у сотрудников Росгвардии.

Ранее с резкой критикой закона выступали зоозащитники. Кроме того, существует мнение, что его принятие заметно увеличит туристический поток в Россию.