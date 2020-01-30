Акунин об аполитичности: Не хочу видеть Москву в этом униженном состоянии

С середины 2010-х годов проживающий в Лондоне писатель и в прошлом оппозиционно настроенный к кремлевской власти общественный деятель Борис Акунин рассказал о своей жизни за границей и изменившейся оптике применительно к России. Главным бичом россиян ему видится социальная апатия и общая политическая индиффирентность, за которыми еле-еле стали виднеться ростки гражданского и человеческого достоинства. Последние он увидел, наблюдая за протестами минувшего лета на фоне выборов в столичный парламент.

"Меня удручает не то, что полиция встречает это (проявления человеческого достоинства - прим. ЗАКС.Ру) предсказуемым образом, а в целом градус общественного равнодушия огромного города, города среднего класса, что так мало людей выходит. Я не хочу видеть Москву в этом униженном состоянии", - высказался он в интервью проекту "Русские норм".

По признанию Акунина, в Россию он после эмиграции так ни разу и не захотел вернуться, и воспринимает ее через специфическую метафору: сплошная пробка на столичном Садовом кольце из дорогих автомобилей, которые "терпеливо ждут, пока проедет кортеж великого хана или мурзы, и никто даже не дуднет".