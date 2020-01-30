Чиновники Ленобласти заявили о готовности к предстоящему снегопаду

Дорожные службы, работающие в Ленинградской области, готовы принять на себя "удар" в виде намечающегося сильного снегопада, который, по прогнозам синоптиков, продлится не менее трех суток, сообщается на сайте правительства региона. Специалисты перешли на усиленный режим работы. Ежедневно уборкой улиц способно будет заниматься до 400 машин.

За предыдущие сутки на дороги высыпали 36 тонн соли и 2,5 тысяч кубометров смеси из соли с песком.

В ближайшие дни метеорологи анонсировали выпадение снега высотой до трех сантиметров, а также серьезные колебания температур - от +1 до -13.

Для звонков, связанных с непогодой и ее последствиями, открыли горячую линию.