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17:26

Глава Карелии желает снести все жилые "развалюхи", портящие туристический вид региона

фото ЗакС политика Глава Карелии желает снести все жилые "развалюхи", портящие туристический вид региона

Во время очередного заседания правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков сильно возмущался тем, что вдоль федеральных трасс в большом количестве разбросаны жилые постройки непрезентабельного вида: по его мнению, такого рода людские обиталища портят туристическую привлекательность вверенного ему субъекта РФ.

"Мы придем, наверное, к такой ситуации, что где-то нам - по крайней мере, вдоль федеральных трасс, вдоль региональных дорог, особенно, там, где проходят туристические маршруты, - придется решать вопрос. Пойдут крупные туристические автобусы, и они будут идти среди развалюх?" - цитируют "Вести Карелии" озабоченность Парфенчикова.

Наглядным примером сложившейся разрухи управленец считает трассу от Кеми до Рабочеостровска, по которой туристические автобусы следуют на Соловки.

"Надо решать вопрос с этими полуразвалившимися каким-то домами. И даже, наверное, эти «хрущевки» придется приводить в порядок", - заключил Парфенчиков.

Под конец глава региона поручил членам правительства изучить его предложение и подготовить свои варианты решения задачи.

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