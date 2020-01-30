Общественное обсуждение территориальной схемы по обращению с ТКО продлено до 21 февраля

Ввиду большого количества поступивших обращений граждан Смольный решил до 21 февраля продлить сроки общественного обсуждения территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. О намерении городской администрации известил вице-губернатор Николай Бондаренко.

Проект схемы появился в открытом доступе в конце декабря 2019 года: уже к 23 января петербуржцы внесли свыше 600 своих предложений. Свод гражданских инициатив будет представлен по итогам обсуждения.

Наибольшее внимание горожане уделили списку участков, которые потенциально в будущем могут стать полигонами. По мнению Бондаренко, "земельный ресурс для развития отрасли должен быть сформирован у города в соответствии с требованиями законодательства". Он отметил, что текущая версия схемы соответствует Генплану и Правилам землепользования и застройки.

"Город обязан предусмотреть такой земельный ресурс на своей территории. В настоящее время ведется межведомственная работа по пересмотру указанного перечня территорий", - резюмировал вице-губернатор.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что 21 января профильная комиссия по экологической защите населения ЗакСа обсудила проект территориальной схемы обращения с отходами. На ней присутствовали представители бизнеса, общественных организаций и чиновники Смольного. Во время дискуссии выяснилось, что комитет по градостроительству и архитектуре не получил проект схемы заранее, поэтому его члены решили внести свои коррективы в перечень участков, на которых могут быть построены новые мусорные предприятия.

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