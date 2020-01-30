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18:39

Глава МО № 21 запросила у Макарова информацию о трудоустройстве в ЗакСе муниципала

фото ЗакС политика Глава МО № 21 запросила у Макарова информацию о трудоустройстве в ЗакСе муниципала

Председателю Законодательного собрания Петербурга Вячеславу Макарову направили обращение за подписью главы муниципального образования № 21 Валентины Костиной. В документе, попавшем в распоряжение ЗАКС.Ру, у спикера городского парламента уточняют, продолжает ли исполнять обязанности помощника депутата ЗакСа член «Справедливой России» Игорь Тарасов, в сентябре избравшийся мундепом МО № 21.

Костина ссылается на законодательный запрет совмещения положения муниципального депутата с должностью государственной гражданской службы.

Из 20 мест в муниципальном совете МО № 21 после сентябрьских выборов 12 достались представителям «Единой России», а восемь – справедливороссов. При этом два избравшихся от «Справедливой России» кандидата отказались от депутатских полномочий в самом начале созыва.   


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