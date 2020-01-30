Невзоров подвел промежуточный итог политической карьере Суркова

Публицист Александр Невзоров, лично знакомый с бывшим помощником президента Владиславом Сурковым и называющий его "большим художником", прокомментировал информацию о его отставке и подвел промежуточный его деятельности в высших эшелонах отечественной власти. Пример Суркова, считает аналитик, очень символичен и поучителен: люди творческие и с богатой фантазией, находясь на госслужбе, редко приносят, по мнению Невзорова, добро и пользу.

"Донбасская война – это творение Славы, которое нарисовано настоящей кровью. И шедевр кремлевского гения потребовал всего 40 тысяч литров человеческой крови. <...> Сурков был еще помимо художника еще и скульптор. Он понимал, насколько мир современный нуждается в героях и из всяких скучных криминальных забулдыг высекал что-нибудь типа Моторолы", - заметил публицист в авторской радиопрограмме.

Помимо того, что "художества" кремлевского политтехнологами представляют собой, по мнению комментатора, злодейства, они еще до крайности бесплодны: Невзоров настаивает на том, что донбасский конфликт не был ни нужен ни для чего ни России, ни Украине, ни самому Донбассу, из чего делается финальный вывод.

"Нельзя к реальной политике допускать романтиков, особенно поэтов, потому что ту же самую «суверенную демократию» Сурков придумал в качестве стеба, издевки. <...> Он, вообще, очень симпатичный парень, но никакие полномочия ему, конечно, давать нельзя", - гласит заключение журналиста.

Официального указа об отставке Суркова на сайте Кремля пока не опубликовано.