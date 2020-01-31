Лимонов впервые сослался на возраст, мешающий ему митинговать

Лидер незарегистрированной партии Эдуард Лимонов оповестил читателей своего "Живого журнала" о том, что традиционной акции, проходящей 31 числа каждого месяца, в январе не будет. Его удручают меры по охране митингов, которые предпринимает государство, однако точной причины, почему его единомышленники не пойдут на этот раз к столичному монументу на Красной Пресне, не называет.

"Наши митинги давно напоминают прогулки заключённых. Впрочем, это всемирное явление. Жёлтые жилеты тоже выходят под контролем полицейских полчищ. Однако, жёлтые жилеты позволяют себе хотя бы жечь мусорные баки и автомобили, разбивать витрины банков. Всё же протест", - констатировал автор.

При этом Лимонов вполне определенно говорит о своем личном неучастии. Впервые за всю историю своей уличной активности он апеллирует к возрасту.

"Мне будет 77 в следующем месяце, потому физически ничем не могу вам помочь, но в конце-то концов, воспряньте духом!", - призвал писатель.

Отметим, что последние несколько акций другороссов мэрия после долгого "лояльного" к ним периода стала снова запрещать.