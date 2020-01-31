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11:39

Активисты протестуют против будки общепита на Владимирской площади

фото ЗакС политика Активисты протестуют против будки общепита на Владимирской площади

Активисты Центрального района обратили внимание на неудобную деталь окружающей среды на Владимирской площади, которая, с их точки зрения, портит жизнь и прохожим, и сотрудникам правопорядка, патрулирующим пространство между станциями метро "Владимирская" и "Достоевская". Речь идет о названной "уродливой" будочке, в которой продают блины и которая стоит прямо посреди оживленного перекрестка.

"Особенно циничным выглядит в такой ситуации рейд ГИБДД против пешеходов, которые не успевают перебегать переход через дорогу. Вместо того, чтобы создать здесь комфорт для пешеходов, скорректировать работу светофоров, полиция и город прибегают к драконовским мерам", - пишут авторы поста.

Отметим, что помимо двух транспортных узлов и двух остановок троллейбуса, на тесный "пятачок" смотрит несколько людных бизнес- и торговых центров.

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Фотография: "Центральный район за комфортную среду обитания"


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