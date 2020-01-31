Минюст предлагает уменьшить в десять раз штрафы за экстремистские материалы для юрлиц

Министерство юстиции предлагает снизить в десять раз штрафы для юрлиц за распространение экстремистских материалов, следует из проекта нового Кодекса административных правонарушений.

Пока штрафы по ст. 20.29 КоАП для юрлиц составляют 100 тысяч – 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 с конфискацией материалов и оборудования, на котором они производились. Минюст предлагает сократить штрафы до 50 – 100 тысяч и исключить пункт о приостановке деятельности.

Для граждан за такое правонарушение штраф по-прежнему будет составлять 1 – 3 тысяч рублей или арест на 15 суток. Введена ответственность для индивидуальных предпринимателей: штраф 30 – 50 тысяч.