Россиян впервые стали оплачивать банковскими картами большую часть расходов

В последнем квартале 2019 года россияне больше половины своих потребностей оплатили банковскими картами, что является рекордом, сообщает Сбербанк со ссылкой на своих финансовых аналитиков. Доля безналичных расчетов составляет 50,4% от всех оплаченных расходов.

Тройку лидеров среди всех регионов образовали субъекты Федерации из СЗФО: Архангельская, Мурманская области и республика Коми.

Прогноз специалистов гласит, что тенденция на уровне всей России продолжится и по итогам нынешнего года.

"Такие оценки подтверждаются и статистикой Банка России", - говорится в сообщении.

Петербург занял 19-е место в списке самых "карточных" городов: здесь безналичный оборот составил 54,6%.