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14:46

По жалобе Партии ветеранов России МВД проверит спектакль в театре Богомолова

фото ЗакС политика По жалобе Партии ветеранов России МВД проверит спектакль в театре Богомолова

Жалоба от представителей Партии ветеранов России в полицию на прошлогоднюю театральную постановку, состоявшуюся в Театре на Малой Бронной, которым руководит режиссер Константин Богомолов, получила дальнейший ход. Проблемой "по существу" займется Управление внутренних дел по Восточному административного округу Москвы.

Речь идет о спектакле "Норма" по одноименному произведению имеющего скандальную репутацию прозаика и драматурга Владимира Сорокина. Спектакль поставил Максим Диденко. Форма и содержание сценического воплощения книги, по утверждению Партии ветеранов России, оскорбили чувства верующих и, кроме того, способствовали разжиганию межнациональной розни.

"В первую очередь людей возмутила нецензурная брань, неоднократно звучавших со сцены. Во-вторых, во время спектакля, в одной из сцен, где персонажи едят «норму» - человеческие фекалии, несколько зрителей громко и открыто возмутились", - содержалось в тексте жалобы, составленной в ноябре.

Авторы выступают против превращения театра в "аттракцион эпатажа" и считают привлечение полиции к проблеме "справедливым".

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