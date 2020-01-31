Крыша СКК "Петербургский" рухнула при демонтаже здания

Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рухнула крыша и часть здания, передает «Фонтанка.ру».

По данным издания, один из рабочих после этого не выходит на связь. Сообщается, что приехали машины пожарной и реанимации.

Обновлено 15:35 Источник ТАСС подтвердил, что есть пострадавшие, их количество уточняется. В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что, предварительно, под завалами могут находиться рабочие.

ООО «СКА Арена», концессионер, собирается провести реконструкцию СКК в несколько этапов. Демонтаж аварийной крыши – мембраны – это первый этап работ. Над этим работают сотрудники «СК Прайд».

Смольный подписал концессионное соглашение с ООО «СКА-Арена» в январе. Компания займется реконструкцией здания, которая должна завершиться к 2023 году. Стоимость проекта оценивается в 25 млрд рублей, из них город планирует выделить не более 10 млрд рублей. Первым крупным соревнованием на новой арене должен стать Чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

Фото: "ДТП и ЧП"