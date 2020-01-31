У двух человек в России выявили коронавирус

В России впервые выявлены два случая заболевания новым коронавирусом – в Забайкалье и Тюменской области, передает«Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, оба заболевших – граждане Китая.

Голикова сообщила, что решено эвакуировать россиян из китайских Уханя и Хубэя, где возник очаг инфекции. По предварительным данным, в Ухане находится 300 россиян, в Хубэе – 341.

Также Россия закрывает все авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Вместе с тем готовится постановление правительства о запрете на выдачу рабочих виз гражданам Китая.

Неизвестный ранее коронавирус обнаружили в декабре 2019 года, когда в Китае он вызвал вспышку пневмонии. Число заболевших во всем мире достигло 9 тысяч человек, более 200 умерли. Подавляющее большинство заболевших – в Китае. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.