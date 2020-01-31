18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:39

У двух человек в России выявили коронавирус

фото ЗакС политика У двух человек в России выявили коронавирус

В России впервые выявлены два случая заболевания новым коронавирусом – в Забайкалье и Тюменской области, передает«Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, оба заболевших – граждане Китая.

Голикова сообщила, что решено эвакуировать россиян из китайских Уханя и Хубэя, где возник очаг инфекции. По предварительным данным, в Ухане находится 300 россиян, в Хубэе – 341.

Также Россия закрывает все авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Вместе с тем готовится постановление правительства о запрете на выдачу рабочих виз гражданам Китая.

Неизвестный ранее коронавирус обнаружили в декабре 2019 года, когда в Китае он вызвал вспышку пневмонии. Число заболевших во всем мире достигло 9 тысяч человек, более 200 умерли. Подавляющее большинство заболевших – в Китае. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:23 Верховный суд не захотел пересматривать дело активиста Котова по статье 212.1 УК

16:09 Суд отклонил иск "навальниста" Шаведдинова к призывной комиссии

16:00 РКН возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter

15:39 У двух человек в России выявили коронавирус

15:29 Крыша СКК "Петербургский" рухнула при демонтаже здания

14:59 Ходорковский: Путин стремится узаконить бедность

14:46 По жалобе Партии ветеранов России МВД проверит спектакль в театре Богомолова

14:33 Максим Шевченко: Аресты полицейских по делу Голунова не имеют отношения к праву

14:07 Муниципал: Суд не стал отменять результаты выборов в МО «Гражданка» из-за «найденных бюллетеней»

13:59 Минспорт приостановил аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

13:58 В Москве хотят поставить памятник протоиерею Чаплину

13:38 Навальный считает, что россиянам рано думать о голосовании по Конституции

13:33 Песков: Минздрав не обсуждал с Кремлем лекарства от коронавируса

13:25 Муниципал: Родной брат Макарова может лишиться депутатского мандата

13:18 Песков приветствует нетерпимость общества к хамству депутатов и госслужащих

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru