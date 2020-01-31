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16:16

Мундеп МО «Лиговка-Ямская» получила от казаков грамоту за победу над «навальнистами»

фото ЗакС политика Мундеп МО «Лиговка-Ямская» получила от казаков грамоту за победу над «навальнистами»

Муниципального депутата МО «Лиговка-Ямская» от «Единой России» Ольгу Гнатюк наградили грамотой за победу над «навальнистами». Грамоту опубликовали на станице «ВКонтакте» муниципального образования 31 января, но вскоре удалили, сообщил в своем Twitter мундеп «Лиговки-Ямской» Александр Изотов. Он приложил скриншот публикации.

По информации «Открытых Медиа», Гнатюк отрицает получение грамоты. Сама бумага подписана атаманом Северо-Запада и общины «Ладожская», генерал-майором Александром Калининым. С ним «Открытым Медиа» связаться не удалось. При этом, издание со ссылкой на источник сообщило, что автор инициативы - экс-кандидат в губернаторы Петербурга от Партии социальной защиты и помощник мундепа МО «Лиговка-Ямская» Вадима Войтановского Виктор Перов.

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Последний в разговоре с ЗАКС.Ру подтвердил свою причастность к вручению грамоты. По словам Перова, он попросил своего хорошего друга атамана Калинина отметить достижения Гнатюк.

- Я попросил его дать грамоту Ольге Борисовне Гнатюк, что и было сделано. Она помогала моему очень хорошему товарищу – Войтановскому. Она помогала ему штаб организовывать, в штабе работала, боролась против «навальнистов»: агитировала против них, выступала, критиковала деятельность уголовника Навального, людей принимала… Она ещё в фонде Войтановского работала. Не допустила кандидатов, поддержанных «Умным голосованием», - рассказал Перов.

Он добавил, что вручение бумаги произошло 31 января в самом муниципалитете. Гнатюк грамоту принимать не хотела, уточнил экс-кандидат в губернаторы.

- Сегодня вручили в присутствии главы. Она испугалась, сказала, что не может по идейным соображениям, поскольку она католичка, получать грамоты от православного казачества. Но мы поддерживаем её все равно, - заявил Перов.

София Саттарова


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