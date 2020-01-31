"Единая Россия" не поддерживает новый проект КоАП из-за ужесточения репрессивных механизмов

«Единая Россия» не поддерживет проект нового Кодекса об административных правонарушениях в предложенном виде, единороссы видят в нем ужесточение репрессивных механизмов, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По мнению Турчака, предложенный Минюстом проект КоАП противоречит посланию президента Федеральному собранию, которое было оглашено 15 января. «Послание было посвящено защите прав и интересов граждан, заботе о людях. А в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях мы видим преимущественно ужесточение репрессивных механизмов», - заявил Турчак. По его словам, к таковым он относит увеличение штрафов, конфискацию имущества, новые ограничения на выезд за рубеж и введение «чуть ли не "домашнего ареста" для подростков».

«Мы считаем, что основные его положения нужно обязательно обсудить с людьми и по результатам доработать», - заключил Турчак.

Проект нового КоАП был опубликован на портале проектов нормативно правовых актов 31 января.