МЧС: Происшествий на станции метро «Владимирская» не было

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 31 января сообщили ЗАКС.Ру, что информация о происшествии на станции метрополитена «Владимирская» не подтвердилась.

В ведомстве рассказали, что к ним поступило сообщение от частного лица о якобы прогремевшем взрыве в подземке – на предполагаемое место происшествия выехали пожарные расчеты. В ходе проверки выяснилось, что информация о ЧП не достоверна, уточнили в пресс-службе МЧС.

Ранее 31 января сообщество «ВКонтакте» «ДТП и ЧП в Петербурге» сообщило о том, что к станции метро «Владимирская» приехали четыре пожарных расчета, две машины полиции, две кареты скорой помощи. Telegram-канал петербургской подземки сообщил, что все станции работают в обычном режиме.

Фото: «ДТП и ЧП в Петербурге»