Здание Невской мануфактуры на Синопской набережной обрело стеклянную мансарду Дореволюционное краснокирпичное здание Невской бумагопрядильной мануфактуры на Синопской набережной поменяло свой внешний облик: крыша и последний этаж теперь выглядят как стеклянная мансарда, пишет строительное издание "Канонер". Отмечается, что высоты, заметной глазу, пятиэтажному зданию с объемной кровлей это не добавило. Работы провел собственник - ОАО "Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова". Разрешение на реконструкцию было получено от Смольного ровно пять лет назад - тогда, когда дом вычеркнули из списка выявленных объектов культурного наследия. Здание мануфактуры воздвигли в конце XIX века по проекту архитектора Людвига Петерсона. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен