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18:28

Здание Невской мануфактуры на Синопской набережной обрело стеклянную мансарду

фото ЗакС политика Здание Невской мануфактуры на Синопской набережной обрело стеклянную мансарду

Дореволюционное краснокирпичное здание Невской бумагопрядильной мануфактуры на Синопской набережной поменяло свой внешний облик: крыша и последний этаж теперь выглядят как стеклянная мансарда, пишет строительное издание "Канонер".

Отмечается, что высоты, заметной глазу, пятиэтажному зданию с объемной кровлей это не добавило. Работы провел собственник - ОАО "Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова".

Разрешение на реконструкцию было получено от Смольного ровно пять лет назад - тогда, когда дом вычеркнули из списка выявленных объектов культурного наследия.

Здание мануфактуры воздвигли в конце XIX века по проекту архитектора Людвига Петерсона.

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