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19:17

В Москве по коррупционному делу арестовали полицейского и бывшего чекиста

фото ЗакС политика В Москве по коррупционному делу арестовали полицейского и бывшего чекиста

Суд в Москве поместил под стражу двух представителей правоохранительного сообщества по подозрению в вымогательстве и получении взятки размером 25 млн рублей. Речь идет о замначальника управления по раскрытию резонансных преступлений Главного управления уголовного розыска МВД Евгении Кузине и бывшем сотруднике ФСБ Игоре Фролове, шантажировавших, по мнению следствия, одного из так называемых криминальных авторитетов, сообщает "Новая газета". Эту сумму, явствует из материалов дела, силовики могли запрашивать за прекращение его преследования.

В изоляторе оба подозреваемых пробудут как минимум до 29 марта включительно.

Накануне, 30 января, в СИЗО из зала суда перевели сразу пять бывших сотрудников МВД - по обвинению в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову и необоснованном применении к нему физической силы летом прошлого года.

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