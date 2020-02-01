В эвакуации россиян из Китая из-за коронавируса задействуют самолеты ВКС РФ

К эвакуации россиян из Китая в связи со вспышкой пневмонии из-за нового коронавируса привлеку самолеты Воздушно-космических сил России, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», - сказал Песков.

По последним данным, число зараженных коронавирусом составляет почти 12 тысяч человек, более 250 умерло. В России пока зарегистрировано два случая заражения коронавирусом, оба заболевших – граждане Китая, их состояние удовлетворительное.