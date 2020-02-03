"Коммунисты России" ждут строгого наказания для рисовавших в Кронштадте свастику подростков

В петербургском отделении "Коммунистов России" вызвал возмущение и протест поступок несовершеннолетних, которые в минувший уик-энд изобразили на снегу запрещенный знак свастики в Кронштадте. Выходка, по мнению лидера петербургской ячейки партии Сергея Малинковича, заслуживает самого сурового дисциплинарного взыскания - особенно на фоне приближающегося 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которое будет масштабно отмечаться на государственном уровне.

"Мы, коммунисты, хотим видеть таких юных подонков в колонии. Если государство сейчас этих горе-художников строго и примерно не накажет, то, в условиях отсутствия ВЛКСМ и пионерии, общего падения нравов, ослабления патриотического воспитания, мы можем получить в Ленинграде-Петербурге массовое распространение таких изображений", - предостерег в своем заявлении Малинкович.

К сказанному он также добавил предположение, согласно которому хулиганы действуют как политические марионетки в руках неких недобрых сил: он не исключает даже иностранный заказ.

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