18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:17

"Коммунисты России" ждут строгого наказания для рисовавших в Кронштадте свастику подростков

фото ЗакС политика "Коммунисты России" ждут строгого наказания для рисовавших в Кронштадте свастику подростков

В петербургском отделении "Коммунистов России" вызвал возмущение и протест поступок несовершеннолетних, которые в минувший уик-энд изобразили на снегу запрещенный знак свастики в Кронштадте. Выходка, по мнению лидера петербургской ячейки партии Сергея Малинковича, заслуживает самого сурового дисциплинарного взыскания - особенно на фоне приближающегося 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которое будет масштабно отмечаться на государственном уровне.

"Мы, коммунисты, хотим видеть таких юных подонков в колонии. Если государство сейчас этих горе-художников строго и примерно не накажет, то, в условиях отсутствия ВЛКСМ и пионерии, общего падения нравов, ослабления патриотического воспитания, мы можем получить в Ленинграде-Петербурге массовое распространение таких изображений", - предостерег в своем заявлении Малинкович.

К сказанному он также добавил предположение, согласно которому хулиганы действуют как политические марионетки в руках неких недобрых сил: он не исключает даже иностранный заказ.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:20 РБК: У Гидрометцентра сменился глава - им стал Сергей Борщ

13:17 "Коммунисты России" ждут строгого наказания для рисовавших в Кронштадте свастику подростков

12:59 СК завершил расследование убийства активистки Елены Григорьевой

12:56 Посол РФ в ЦАР уведомил о ходе расследования убийства российских журналистов

12:26 Гендиректор "Дождя" Синдеева рассказала о своей борьбе с раком

11:58 После скандала с дарением батонов блокадникам уволили главу Керчи

11:56 В Москве задержали активистов, приковавших себя к забору Госдумы в поддержку политзэков

11:46 Жители «Балтийской жемчужины» собрались митинговать на месте непостроенной школы

11:31 ВЦИОМ: Поправки в Конституцию одобряет подавляющее большинство россиян

11:23 Семья главы "Ростеха" Чемезова владеет многомиллиардной недвижимостью на Рублёвке

10:55 Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с РФ из-за эпидемии коронавируса

10:31 В Госдуме предложили ужесточить штрафы для нарушителей ночного покоя граждан

10:11 В Коряжме массово протестовали из-за завышенных тарифов за вывоз мусора

9:55 "Минеры" не оставили в покое суды Петербурга: в "опасной" рассылке упоминаются также детсады

9:27 Москвичи пикетировали у приёмной ФСБ в поддержку фигурантов дела "Сети"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru