РБК: У Гидрометцентра сменился глава - им стал Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ, извещает РБК, ссылаясь на полученную от врио главы учреждения Романа Вильфанда информацию.

"Это очень известный в стране специалист. С моей точки зрения, это лучший ученый в области гидрологического прогнозирования на разные сроки", - рассказал о коллеге Вильфанд.

Борщ приступает к обязанностям в статуте директора Гидрометцентра начиная с сегодняшнего дня. Вильфанд, в свою очередь, продолжит оставаться научным руководителем структуры.

Сергей Борщ - кандидат географических наук, имеет звание старшего научного сотрудника.