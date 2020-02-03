Поезд "Ласточка" запустили между Калининградом и Светлогорском

Два популярных у туристов города в своем регионе, Калининград и Светлогорск, связал новый способ транспортного сообщения: между городами пустили скоростной поезд повышенной комфортности "Ласточка", о чем говорится на сайте входящих в структуру РЖД Калининградских железных дорог.

До конца февраля железнодорожники обещают обеспечить маршрут вторым составом. Впервые их ввели в эксплуатацию на территории области во время проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

"Ласточки", способные разогнаться до скорости 160 километров в час, в последние годы связывают между собой все больше городов на Северо-Западе России. Используются они и в регионах центральной части страны.