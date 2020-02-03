В Архангельской области взломали сайт с голосованием за "народного губернатора" Созданный гражданскими активистами сайт, предлагающий неофициальное голосование за "народного губернатора" Архангельской области в преддверии реальных выборов, подвергся хакерской атаке. На главной странице утверждается, что результаты кандидатов 3 февраля внезапно обнулились. Всем желающим предлагается успеть проголосовать повторно до 13 февраля. На логотипе сайта виднеется отсылка к гражданской коалиции "Стоп Шиес!". Список кандидатов составлен по преимуществу из оппозиционно настроенных общественных деятелей. Выборы губернатора региона пройдут в единый день голосования в сентябре. В политической аналитике применительно к ситуации в Архангельской области принято считать, что исход выборов не предрешен. В течение предыдущего года, во многом в связи со скандальной стройкой полигона на станции Шиес и неаккуратными высказываниями на эту тему, действующий руководитель Игорь Орлов стремительно терял популярность - причем как в глазах населения, так и в глазах правительства. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен